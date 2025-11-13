Arrestan a un expolicía como sospechoso de estafar a una persona con demencia
Kioto, 13 de noviembre (Jiji Press)—El Departamento de Policía de la prefectura de Kioto arrestó el jueves a un exagente de 61 años acusado de estafar a una persona de edad avanzada con demencia para apoderarse de su tarjeta bancaria y su libreta de ahorros.
El exagente, Takeuchi Masato, y otro sospechoso detenido en relación con el caso, Ishichi Hiromi, un empleado de empresa de 55 años, al parecer niegan las acusaciones.
Takeuchi es miembro de la junta directiva de una organización con sede en Kioto, integrada principalmente por exagentes de policía, que brinda asistencia diaria a personas mayores con demencia. Según las autoridades, ambos sospechosos habrían retirado varios millones de yenes en efectivo utilizando la tarjeta de la víctima.
De acuerdo con fuentes de la investigación, se cree que los sospechosos dijeron a una mujer de 96 años, usuaria de los servicios del grupo de asistencia Tsunagi, entre marzo y junio que administrarían sus libretas de ahorro.
Tsunagi ofrece un servicio de gestión financiera y otro mediante el cual sus miembros recogen, en nombre de las familias, a personas mayores con demencia que han sido retenidas temporalmente en comisarías o puestos de policía.
