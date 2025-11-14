Japón estudia triplicar el impuesto de salida en el año fiscal 2026 debido al sobreturismo

Noticias

Tokio, 13 de noviembre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón y los partidos de la coalición gobernante están considerando aumentar el llamado “impuesto de salida” de los actuales 1.000 yenes por persona a 3.000 yenes (unos 19,5 dólares) o más para finales del año fiscal 2026, con el fin de financiar medidas contra el sobreturismo.

El monto concreto de dicho aumento se discutirá durante las deliberaciones sobre la reforma del sistema tributario del ejercicio fiscal 2026, a finales de año.

Asimismo, el jueves, la Comisión de Investigación para el Establecimiento de una Nación Orientada al Turismo del Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder, redactó una resolución en la que solicita triplicar el impuesto de salida hasta los 3.000 yenes antes del ejercicio fiscal 2026, que finaliza en marzo de 2027, y elevarlo a 5.000 yenes para los viajeros de clase business y primera clase, una vez que se hayan efectuado las actualizaciones necesarias en el sistema.

Japón introdujo el impuesto de salida (denominado oficialmente impuesto turístico internacional) en 2019. Se aplica de manera uniforme a todos los viajeros que parten de Japón, incluidos los ciudadanos japoneses que viajan al extranjero por trabajo o turismo.

Un aumento de este gravamen podría frenar la recuperación del número de japoneses que viajan al exterior, que actualmente se sitúa en torno al 60 % respecto a los niveles previos a la pandemia de la COVID-19. En este contexto, el Gobierno también está estudiando un plan para reducir las tarifas de expedición del pasaporte.

