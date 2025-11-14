La madre de Yamagami, el asesino de Abe Shinzō, se disculpa ante el tribunal

Noticias

Nara, 13 de noviembre (Jiji Press)—La madre de Yamagami Tetsuya, de 45 años, acusado de asesinar en 2022 al ex primer ministro Abe Shinzō en Nara, en el oeste de Japón, se disculpó por este crimen cometido por su segundo hijo durante su comparecencia en el tribunal como testigo de la defensa.

“Quiero pedir disculpas desde lo más profundo de mi corazón por el terrible crimen cometido por mi segundo hijo, Tetsuya”, declaró la madre, seguidora de la Iglesia de la Unificación, al comienzo de su testimonio en la séptima sesión del juicio con jurado que se celebra en el Tribunal de Distrito de Nara.

Sobre el motivo por el que hizo donaciones que suman más de 100 millones de yenes al polémico grupo religioso, afirmó: “Pensé que salvaría la vida de mi hijo mayor”.

Según la defensa, el acusado se ha negado a reunirse con su madre, por lo que este fue su primer encuentro desde que asesinó a Abe Shinzō con un arma de fabricación propia. Se colocó un panel entre la madre y los asistentes, lo que impidió ver su expresión facial.

De acuerdo con su testimonio, la madre se unió al grupo en agosto de 1991. Fue persuadida por un seguidor que le dijo: “Deberías mirar tu árbol genealógico”. Cuando visitó una de las instalaciones del grupo, le dijeron que una serie de desgracias como el suicidio de su marido y la grave enfermedad del hermano mayor del acusado se debían a que “la corrupción de la humanidad había hecho ineficaz la salvación de Dios”.

