El Gobierno de Japón elabora medidas para hacer frente a la crisis de los osos

Tokio, 14 de noviembre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón compiló el viernes un paquete de medidas para hacer frente a la actual crisis causada por los osos, que incluye la eliminación de emergencia de ejemplares por parte de la policía con rifles y la cooperación de exagentes y miembros de las Fuerzas de Autodefensa.

El paquete, adoptado en una reunión de los ministros competentes celebrada en la oficina del primer ministro en Tokio, también insta al Gobierno central a aumentar sustancialmente las subvenciones fiscales locales en el actual ejercicio fiscal, que termina el próximo marzo. El objetivo es que los gobiernos locales puedan reforzar sus esfuerzos para mantener a los osos salvajes fuera de zonas habitadas, incrementando las recompensas por captura destinadas a los cazadores, adquiriendo más trampas de jaula y estableciendo zonas de protección y vallas que impidan su entrada en áreas residenciales.

Además, prevé fomentar a medio plazo la figura de los llamados “cazadores gubernamentales”: funcionarios locales con licencia de caza preparados para abatir osos.

Durante la reunión, el secretario en jefe del gabinete, Kihara Minoru, pidió a los ministros que elaboren, antes del final del año fiscal 2025, una hoja de ruta con objetivos numéricos de caza de osos diferenciados por regiones. “Contendremos la población de osos, que ha crecido en exceso, para lograr una segregación de hábitats”, declaró el ministro de Medioambiente, Ishihara Hirotaka.

A finales de octubre, el número de muertes por ataques de osos en Japón en el ejercicio fiscal 2025 había ascendido a un récord de 12, mientras que el número de heridos igualó el máximo histórico registrado en el año fiscal 2023, a fecha de 30 de septiembre.

