Incluyen en una lista de la ONU a 12 japoneses desaparecidos, posibles víctimas de los secuestros de Corea del Norte

Tokio, 16 de noviembre (Jiji Press)—Un grupo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas añadió a doce ciudadanos japoneses desaparecidos y no reconocidos oficialmente como víctimas de los secuestros de Corea del Norte a una lista recopilada con el fin de instar a Pionyang a confirmar que se encuentran sanos y salvos.

“Espero que el Gobierno japonés aproveche esta oportunidad para proporcionar información a la ONU y cambiar la situación”, declaró Araki Kazuhiro, jefe de la Comisión de Investigación sobre los Japoneses Desaparecidos Posiblemente Relacionados con Corea del Norte.

Según la comisión y otras fuentes, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas elaboró una lista de unas 40 personas, entre ellas secuestrados reconocidos oficialmente por el Gobierno (como Yokota Megumi, quien tenía 13 años cuando fue secuestrada en la prefectura de Niigata) y personas desaparecidas que no están reconocidas oficialmente como víctimas de secuestro, pero que probablemente fueron raptadas por Corea del Norte.

La lista fue enviada a Corea del Norte en febrero para solicitar al país que confirme la seguridad de las personas incluidas y garantice la protección de sus derechos humanos.

A comienzos de este mes, el grupo de trabajo informó a la comisión con sede en Tokio que se añadiría a la lista a las 12 personas no reconocidas oficialmente, entre ellas Ōsawa Takashi, que tenía 27 años cuando desapareció en 1974 en la isla de Sado, en Niigata, y Nakamura Minako, que desapareció a los 18 años en 1998 en Nagaoka, también en Niigata.

