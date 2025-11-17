La princesa Aiko viaja a Laos en visita oficial

Noticias

Tokio, 17 de noviembre (Jiji Press)—La princesa japonesa Aiko partió el lunes del Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda para visitar Laos con motivo del 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Atendiendo a una invitación del Gobierno laosiano, la hija única del emperador Naruhito y la emperatriz Masako eligió este país del Sudeste Asiático como destino de su primera visita oficial al extranjero.

“Lo haré lo mejor que pueda”, declaró antes de embarcar en un vuelo comercial.

Tras llegar más tarde ese mismo día a Vientián, la capital de Laos, vía Bangkok, la princesa Aiko realizará una visita de cortesía al presidente Thongloun Sisoulith y asistirá el martes a una cena ofrecida por la vicepresidenta Pany Yathotou.

Al día siguiente, visitará el Centro de Visitantes de COPE, que trabaja para concienciar sobre los problemas derivados de las bombas que quedaron sin detonar después de haber sido arrojadas sobre Laos durante la guerra de Vietnam, y asistirá a una clase de japonés en una escuela secundaria integrada (de ciclo inferior y superior).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]