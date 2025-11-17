Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón visita China para reparar las relaciones bilaterales

Noticias

Pekín, 17 de noviembre (Jiji Press)—Kanai Masaaki, director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, visitó Pekín el lunes para reunirse con su homólogo chino en un intento por reparar las relaciones bilaterales que se deterioraron a raíz de unas declaraciones de la primera ministra Takaichi Sanae en referencia a un hipotético conflicto en torno a Taiwán.

Kanai espera reunirse el martes con Liu Jinsong, el jefe de Asuntos de Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, con el fin de explicar que dichas declaraciones no significan un cambio en la postura que ha mantenido el Gobierno japonés.

Durante las deliberaciones parlamentarias del 7 de noviembre, Takaichi se convirtió en la primera líder de Japón en aclarar que el uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán provocaría una situación crítica para la existencia de Japón si el ataque involucrara un buque de guerra.

Este comentario provocó duras reacciones por parte del Gobierno chino, incluido un mensaje en redes sociales de Xue Jian, cónsul general en la ciudad japonesa de Osaka, sugiriendo que Takaichi debería ser decapitada y llamando a los ciudadanos chinos a abstenerse de visitar Japón, así como a quienes planeen estudiar allí a considerar cuidadosamente si deben seguir adelante con sus planes.

Además, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Sun Weidong, convocó el jueves al embajador japonés, Kanasugi Kenji, para presentar una protesta, subrayando que Japón debe asumir plena responsabilidad.

