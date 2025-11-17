196 personas sufrieron ataques de osos salvajes en Japón entre abril y octubre

Noticias

Tokio, 17 de noviembre (Jiji Press)—El Ministerio de Medioambiente reveló el lunes que un total de 196 personas resultaron heridas o perdieron la vida en ataques de osos salvajes en todo Japón entre abril y octubre.

La cifra correspondiente a los primeros siete meses del año fiscal 2025, que incluye 12 fallecidos, se está acercando al récord anual del país de 219 víctimas registrado en el ejercicio fiscal 2023.

Solo en octubre, 88 personas fueron atacadas por osos, de las cuales siete murieron; ambas cifras suponen máximos históricos para un solo mes.

Por prefecturas, Akita registró el mayor número de víctimas en el periodo de abril a octubre, con 56, incluidos tres fallecidos, seguida de Iwate con 34, Fukushima con 20 y Nagano con 15.

En Akita, solo en octubre se registraron 37 ataques de osos, incluidos dos mortales.

