Posponen varios estrenos de películas japonesas en China

Pekín, 17 de noviembre (Jiji Press)—Según informaron medios de comunicación de China el lunes, el estreno de al menos dos películas japonesas ha sido pospuesto en dicho país en medio de las tensiones por las declaraciones de la primera ministra Takaichi Sanae sobre un hipotético conflicto en Taiwán.

Las dos películas —Eiga Kureyon Shin-chan Chō Karei! Shakunetsu no Kasukabe Dansāzu (Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers) y Hataraku Saibō (Cells at Work!)— tenían su fecha de estreno el 6 de diciembre y el 22 de noviembre, respectivamente. Sus nuevas fechas de estreno en China aún no se conocen.

En China, el primer capítulo de la trilogía Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle) se estrenó el viernes 14 de noviembre y obtuvo casi 400 millones de yuanes en taquilla en solo cuatro días. Sin embargo, podría extenderse en el país un boicot a las películas japonesas.

Hacia 2016, la administración del presidente chino Xi Jinping restringió el contenido de la cultura pop surcoreana en China como represalia por el despliegue del sistema de defensa antimisiles THAAD (del inglés “Terminal High Altitude Area Defense”) en una base estadounidense en Corea del Sur. Se dice que esa restricción continúa hoy en día.

