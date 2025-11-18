Japón estudiará con urgencia la situación real respecto a la adquisición de terrenos por parte de extranjeros

Noticias

Tokio, 18 de noviembre (Jiji Press)—La ministra para la Seguridad Económica, Onoda Kimi, destacó la necesidad de crear sin demora un sistema que permita al Gobierno comprender la situación real respecto a la adquisición de terrenos por parte de ciudadanos extranjeros en Japón.

“El principal problema es que no tenemos toda la información” sobre la situación, comentó Onoda en una entrevista con los medios de comunicación el lunes.

Onoda declaró que el Gobierno espera “dar un impulso” a los esfuerzos para crear un sistema que permita esclarecer la situación real para decidir la dirección de las políticas al respecto para el próximo enero.

Asimismo, expresó su deseo de cooperar con el ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, en la cuestión de si se debe regular el número total de extranjeros que son aceptados en Japón.

Onoda afirmó que la política del Gobierno de promover una sociedad de convivencia ordenada con las personas procedentes de otros países tiene como objetivo eliminar los sentimientos de ansiedad e injusticia del público japonés, respondiendo con firmeza a los actos delictivos cometidos por algunos ciudadanos extranjeros de una manera claramente separada de la xenofobia.

