Japón, abierto a conversaciones a nivel de primer ministro con China

Tokio, 18 de noviembre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, afirmó el martes que la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, está abierta a celebrar una reunión con el premier chino, Li Qiang, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 que se celebra el próximo fin de semana.

“La parte japonesa está abierta a dialogar con China”, aseguró el principal portavoz del Gobierno en una rueda de prensa en respuesta al anuncio del Gobierno chino de que no hay programada una reunión bilateral entre Li y Takaichi en Johannesburgo, Sudáfrica, donde tendrá lugar la cumbre del G20 el sábado y el domingo.

A medida que China aumenta la presión sobre Japón tras las declaraciones de Takaichi en la Dieta sobre una posible contingencia en Taiwán, Tokio ha estado instando a Pekín a calmar las tensiones.

En medio de este clima tenso, la Embajada de Japón en Pekín aconsejó el lunes a los ciudadanos japoneses en China que tomen precauciones de seguridad adicionales.

“La alerta se emitió para reiterar la necesidad de tomar amplias medidas de seguridad a la luz de recientes informaciones locales y otros acontecimientos en las relaciones entre Japón y China”, declaró Kihara.

