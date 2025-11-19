La princesa Aiko realiza una visita de cortesía al presidente de Laos

Noticias

Vientián, 18 de noviembre (Jiji Press)—La princesa japonesa Aiko, que se encuentra en visita oficial en Laos, realizó el martes una visita de cortesía al presidente del país, Thongloun Sisoulith, en la oficina presidencial en Vientián, la capital de la nación del Sudeste Asiático.

Esta visita forma parte de los actos oficiales para conmemorar el 70.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Laos. La princesa Aiko, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, asistió al acto ataviada con un vestido tradicional de Laos que fue obsequiado por la parte laosiana.

El presidente expresó su deseo de que la amistad entre ambos países siga desarrollándose. La princesa Aiko dijo que estaba muy contenta de que el pueblo laosiano la hubiera tratado con tanta calidez y de haberse reunido personalmente con el presidente.

La princesa también mantuvo encuentros por separado con la vicepresidenta Pany Yathotou y con el primer ministro Sonexay Siphandone. Entregó un mensaje de sus padres al presidente, a la vicepresidenta y al primer ministro.

Posteriormente, la princesa Aiko se cambió a un kimono, la vestimenta tradicional japonesa, y asistió a un banquete ofrecido por la vicepresidenta en un hotel de Vientián. Tras un discurso de bienvenida de la vicepresidenta, la princesa manifestó su satisfacción por el hecho de que Japón y Laos hayan construido una historia de amistad y cooperación a lo largo de muchos años.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]