Japón prevé un aumento del 10 % en la cosecha de arroz de 2025

Tokio, 19 de noviembre (Jiji Press)—Según el Ministerio de Agricultura, la cosecha prevista de arroz básico en Japón en 2025, a 25 de octubre, era de 7.468.000 toneladas, un 10 % más respecto a la del año anterior, de 6.792.000 toneladas.

Si se cumple esta previsión, será la mayor cosecha desde el 2017.

El ministerio informó, no obstante, que debido a las revisiones a la baja en las previsiones para algunas regiones afectadas por las fuertes lluvias y las altas temperaturas, la última estimación general de la cosecha es 9.000 toneladas inferior al pronóstico anterior del 25 de septiembre.

La encuesta combina mediciones reales de las regiones donde la cosecha ya se ha completado con estimaciones basadas en el número de panículas de arroz y otros factores para las zonas que aún no han cosechado. La previsión más reciente reflejó la situación con alrededor del 98 % de la cosecha completada en el país.

