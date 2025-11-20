Un tribunal de Tokio falla contra una empresa de EE. UU. por su implicación en la piratería de manga

Noticias

Tokio, 19 de noviembre (Jiji Press)—El Tribunal de Distrito de Tokio emitió el 19 de noviembre su fallo en la demanda presentada por las grandes editoriales japonesas Kadokawa, Kōdansha, Shūeisha y Shōgakukan contra la empresa estadounidense de tecnologías de la información Cloudflare (con sede en San Francisco).

Las editoriales reclamaban un total de 5.060 millones de yenes en concepto de indemnización por daños, alegando que los servicios utilizados para la distribución de datos en sitios pirata de manga constituían una violación de derechos de autor. La jueza Takahashi Aya reconoció que la empresa había facilitado la infracción de derechos de autor y le ordenó pagar unos 5.000 millones de yenes.

Cloudflare ofrece un servicio conocido como “red de distribución de contenidos” (CDN, del inglés content delivery network), que consiste en copiar los datos de los sitios con los que tiene contrato en sus propios servidores distribuidos por todo el mundo para su entrega. Es la primera vez que se reconoce la responsabilidad de un operador de CDN en la distribución de contenido pirata.

Según el fallo, los sitios pirata utilizaron la CDN para distribuir gratuitamente unos 4.000 títulos. Desde abril de 2020, las cuatro editoriales solicitaron a Cloudflare la retirada de cuatro obras —entre ellas los populares mangas Shingeki no Kyojin y One Piece— de los servidores de la empresa, pero esta no atendió las peticiones.

El principal punto de disputa era determinar si Cloudflare podía considerarse responsable directa de la distribución. La jueza Takahashi concluyó que los administradores de los sitios habían sido quienes almacenaron los datos ilegales en los servidores de Cloudflare, por lo que la empresa no era el ente distribuidor. No obstante, señaló que el uso de la CDN reducía significativamente la carga en los servidores de origen y permitía a los operadores de los sitios distribuir gran cantidad de datos de manera eficiente.

Además, determinó que “era evidente a simple vista que se trataba de contenido pirata y Cloudflare podía reconocer la infracción de derechos”. La empresa tenía la obligación de suspender el servicio un mes después de haber recibido la notificación de infracción por parte de las editoriales, pero no lo hizo, por lo que se concluyó que facilitó la violación de derechos de autor.

Tras el fallo, las cuatro editoriales emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que “en la situación actual, en la que los administradores de sitios pirata ocultan su identidad y continúan realizando distribuciones masivas, se trata de una decisión importante. Esperamos que represente un paso hacia la prevención del uso indebido de las CDN”.

Cloudflare, por su parte, declaró que considera el fallo “lamentable” y anunció que tiene previsto recurrirlo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]