Un incendio destruye más de 170 edificios y deja una víctima mortal en Ōita

Ōita, 19 de noviembre (Jiji Press)—Un incendio que comenzó el martes por la tarde cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Ōita, en el suroeste de Japón, ha calcinado más de 170 edificios y ha dejado una víctima mortal. El fuego aún no ha sido completamente extinguido.

Según funcionarios de la prefectura de Ōita y otras fuentes, la víctima fue hallada en parada cardiorrespiratoria y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Se ha informado de la desaparición de un hombre de unos 70 años en el lugar. Una mujer de unos 50 años sufrió heridas leves.

Los gobiernos prefectural y municipal de Ōita han establecido sedes de respuesta de emergencia. El miércoles, el gobernador de Ōita, Satō Kiichiro, solicitó el despliegue por desastre de la Fuerza Terrestre de Autodefensa.

En Tokio, el Gobierno central creó el miércoles una oficina de enlace dentro del centro de gestión de crisis de la Oficina de la Primera Ministra.

