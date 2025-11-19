China suspenderá de nuevo la importación de productos pesqueros japoneses

Noticias

Tokio, 19 de noviembre (Jiji Press)—China volverá a suspender sus importaciones de productos pesqueros japoneses a causa de las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán.

China había reanudado recientemente la importación de algunos productos pesqueros procedentes de Japón, después de imponer una prohibición total en respuesta al vertido en el océano de agua tratada, que contiene tritio, procedente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), en 2023.

Según fuentes conocedoras de la cuestión, Pekín comunicó el miércoles a través de canales diplomáticos que tiene previsto dejar de aceptar solicitudes para la reinscripción de instalaciones japonesas como parte del proceso de reanudación de las importaciones, alegando que el procedimiento de revisión llevaría demasiado tiempo.

