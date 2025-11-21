El embajador de EE. UU. en Japón muestra su apoyo a la primera ministra Takaichi y critica a China

Noticias

Tokio, 20 de noviembre (Jiji Press)—El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, expresó el jueves su apoyo a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en un momento en que China está adoptando una postura dura contra ella y contra Japón tras sus recientes comentarios sobre una posible contingencia en Taiwán.

“Apoyamos a la primera ministra”, declaró Glass a los periodistas en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Takaichi afirmó en una reunión parlamentaria a principios de este mes que una posible contingencia en torno a Taiwán podría constituir una llamada “situación de amenaza para la supervivencia” de Japón. China considera a Taiwán una provincia rebelde y aspira a unificar la isla autónoma con el continente.

“Las declaraciones provocadoras de China y su respuesta económica coercitiva… no ayudan en absoluto y socavan la estabilidad regional”, declaró Glass.

El embajador también señaló que la reciente publicación en X de Xue Jian, cónsul general de China en la ciudad de Osaka, en la que sugería que Takaichi debía ser decapitada, era “indignante”, y añadió: “Seguiremos resistiendo todo lo que podamos, y estamos aquí para ayudar en todo lo que sea posible”.

