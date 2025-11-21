El acusado de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzō afirma que no debería haber vivido hasta ahora

Noticias

Nara, 20 de noviembre (Jiji Press)—Yamagami Tetsuya, juzgado por el asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō en 2022, afirmó el jueves en el Tribunal de Distrito de Nara que no debería haber vivido hasta su edad actual, 45 años, dadas las consecuencias de sus acciones y los problemas que ha provocado.

Yamagami respondió a preguntas en el tribunal por primera vez ese día. En la primera vista de su juicio con juez lego, celebrada el 28 de octubre, se declaró culpable y afirmó que los cargos en su contra eran “todos ciertos”.

Yamagami está acusado de asesinar a Abe Shinzō con un arma de fabricación casera en la ciudad occidental de Nara.

El jueves, la defensa preguntó a Yamagami sobre su infancia. Cuando le preguntaron por su madre, seguidora de la Iglesia de la Unificación, el acusado dijo que “básicamente no era una mala persona, pero había muchas cosas que no podía entender sobre su implicación con la Iglesia de la Unificación”.

Según la declaración inicial de la defensa, Yamagami decidió atacar al grupo religioso después de que su hermano mayor se suicidara en 2015. Como no pudo atacar a un alto cargo del grupo, apuntó contra Abe Shinzō, al creer que el ex primer ministro tenía una relación cercana con la organización.

