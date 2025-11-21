China advierte que podría aumentar la presión económica sobre Japón

Noticias

Pekín, 21 de noviembre (Jiji Press)—La portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yongqian, advirtió que su país podría incrementar la presión económica sobre Japón e instó a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a retractarse de sus comentarios sobre una hipotética contingencia en Taiwán.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves, la portavoz subrayó que Pekín adoptaría con determinación las “medidas necesarias” si Tokio continúa por lo que describió como “el camino equivocado”.

No obstante, no especificó en qué consistirían esas medidas. En el pasado, China ha aplicado a países políticamente hostiles medidas como un embargo de tierras raras o restricciones comerciales dirigidas a empresas concretas, por lo que es posible que se estén considerando acciones similares contra Japón.

China ya mantiene un embargo de facto sobre los productos pesqueros japoneses.

La portavoz también criticó las declaraciones de la primera ministra Takaichi, afirmando que estas socavan los fundamentos políticos de las relaciones entre Japón y China.

