Japón acelera las pruebas con camiones autoconducidos para alcanzar el “Nivel 4”

Tokio, 26 de noviembre (Jiji Press)—En un contexto de grave escasez de conductores en la industria logística, el Gobierno de Japón y los fabricantes de vehículos comerciales están acelerando las pruebas destinadas al futuro uso de camiones autónomos.

El objetivo es alcanzar el Nivel 4 de autoconducción, es decir, conducción sin intervención humana bajo condiciones concretas.

Además de llevar a cabo las pruebas, también harán esfuerzos por obtener la comprensión del público respecto a los camiones autónomos para disipar inquietudes. La conducción autónoma de vehículos grandes corre el riesgo de ser “rechazada por el público a raíz de un único accidente”, señaló un responsable de un fabricante de vehículos comerciales.

“Apuntamos a lograr un nivel de conducción comparable o superior al de un conductor precavido” en el caso de los camiones autónomos, declaró a la prensa Satō Hiroshi, director ejecutivo sénior de Isuzu Motors Ltd., el 18 de noviembre en la localidad de Mukawa, en la prefectura más septentrional de Japón, Hokkaidō, donde ese día se mostró a los medios una prueba realizada con un camión autónomo de gran tamaño.

El experimento se realizó en un circuito de prueba de aproximadamente cinco kilómetros, con el camión cambiando de carril de forma autónoma, adelantando a otros vehículos y acelerando suavemente al arrancar y desacelerando al detenerse. El conductor iba sentado, pero no tocó ni el volante ni los frenos.

