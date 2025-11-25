Los líderes de la oposición preguntarán a la primera ministra Takaichi sobre China y la política fiscal

Noticias

Tokio, 24 de noviembre (Jiji Press)—Se espera que los líderes de cuatro partidos de la oposición presionen a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre el deterioro de las relaciones con China y su agresiva política fiscal en el primer debate parlamentario que se celebrará el miércoles desde la inauguración de su Gabinete el mes pasado.

Aunque el Gobierno de Takaichi disfruta de un viento favorable gracias a los altos niveles de aprobación pública registrados en las encuestas de los medios de comunicación, la primera ministra enfrenta reacciones negativas de China por sus recientes comentarios sobre una posible contingencia en Taiwán.

También se espera que el debate parlamentario se centre en un paquete económico integral por valor de 21,3 billones de yenes, adoptado el viernes por la administración Takaichi para financiar medidas destinadas a abordar la inflación y promover la inversión.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, Noda Yoshihiko, líder del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, declaró: “Quiero presionarla (a la primera ministra) sobre el enfriamiento de las relaciones entre Japón y China y sobre las medidas económicas integrales”.

El debate se celebrará durante un total de 45 minutos a partir de las 15:00 horas del miércoles. Noda dispondrá de 28 minutos. Le seguirán el líder del Partido Democrático para el Pueblo, Tamaki Yūichirō, con ocho minutos; el líder de Kōmeitō, Saitō Tetsuo, con seis minutos; y el líder de Sanseitō, Kamiya Sōhei, con tres minutos para interpelar a Takaichi.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]