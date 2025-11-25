El 3 % de los compradores de condominios nuevos en Tokio viven en el extranjero

Noticias

Tokio, 25 de noviembre (Jiji Press)—Una encuesta del Gobierno japonés publicada el martes reveló que el 3,0 % de las personas que compraron condominios nuevos en Tokio entre enero y junio de 2025 eran residentes en el extranjero.

La encuesta, realizada por el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, también reveló que el 8,5 % de los condominios nuevos registrados en Tokio entre enero y junio del año pasado se revendieron en el plazo de un año, independientemente del lugar de residencia del comprador.

“Las transacciones especulativas que no se basan en una demanda real son indeseables, ya sea que las realicen compradores japoneses o extranjeros”, declaró el martes el ministro del Territorio, Kaneko Yasushi, en una rueda de prensa.

Para hacer frente a las transacciones a corto plazo, consideradas una de las causas del aumento de los precios de los pisos, Kaneko anunció un plan para adoptar medidas en cooperación con la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Japón.

El ministerio realiza la encuesta utilizando datos de registro inmobiliario del Ministerio de Justicia. Los extranjeros que viven en Japón y las sucursales japonesas de empresas extranjeras no se clasifican como residentes en el extranjero, ya que los registros de propiedad no incluyen información sobre nacionalidad.

