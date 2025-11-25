Japón refuta una afirmación de China en una carta dirigida al secretario general de la ONU

Noticias

Nueva York, 24 de noviembre (Jiji Press)—Yamazaki Kazuyuki, embajador de Japón en las Naciones Unidas, envió el lunes al secretario general de la ONU, António Guterres, una carta en la que refuta la afirmación de China sobre las recientes declaraciones de la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán.

Las afirmaciones de China expuestas en una carta enviada el viernes al secretario general de la ONU por Fu Cong, embajador chino ante el organismo, “parecen ser inconsistentes con los hechos y carecer de fundamento”, señaló Yamazaki en su carta.

Takaichi dijo en una sesión de la Dieta celebrada a principios de noviembre que el posible uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán podría constituir una llamada “situación de amenaza para la supervivencia” para Japón, en la cual el país puede ejercer su derecho a la autodefensa colectiva.

La carta de Yamazaki afirma que la política de defensa fundamental de Japón es “la postura de una estrategia de defensa pasiva, orientada exclusivamente a la defensa, en contra de lo que sostiene la parte china”, y añadió que “Japón también define, a través de su legislación interna, las situaciones en las que puede ejercerse, de forma restrictiva, el derecho de autodefensa colectiva reconocido en la Carta de la ONU”.

Las declaraciones de Takaichi “se basan en esta postura”, indicó la carta. “Por lo tanto, la afirmación de China de que Japón ejercería el derecho de autodefensa incluso en ausencia de un ataque armado es errónea”, añadió.

