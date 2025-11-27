Japón se dispone a prohibir la reventa de pisos antes de su entrega

Noticias

Tokio, 26 de noviembre (Jiji Press)—El sector inmobiliario ha comenzado a tomar medidas para hacer frente al alza de los precios de los pisos nuevos. La Asociación de Empresas Inmobiliarias de Japón anunció el día 25 que había pedido a las empresas que prohibieran la reventa de propiedades antes de su entrega y que limitaran el número de unidades que pueden adquirirse.

Algunas grandes compañías ya han empezado a aplicar estas medidas por su cuenta. En el centro de Tokio, el precio medio de los nuevos condominios supera ampliamente los 100 millones de yenes (unos 641.000 dólares), y se señalaba que las operaciones de compraventa a corto plazo con fines de inversión, incluyendo a los compradores extranjeros, estaban inflando los precios.

La asociación solicitó la incorporación de cláusulas que prohíban la reventa en los contratos de compraventa y en los documentos de información relevante. Además de limitar el número de unidades que pueden adquirirse, pidió que se verificara el propósito de la compra y que se garantizara que los contratos y el registro de la propiedad se realizaran a nombre del solicitante. Las medidas se aplicarán a las propiedades abiertas al público general, y será cada empresa quien decida si las adopta o no.

Ocho empresas, incluidas Mitsubishi Estate y Sumitomo Realty & Development, ya han decidido introducir medidas contra la compraventa a corto plazo. Entre ellas, Mitsui Fudosan Residential anunció que prohibirá la reventa antes de la entrega en “Central Garden Tsukishima The Tower” (distrito de Chūō, Tokio), cuyo lanzamiento está previsto para noviembre. En caso de detectarse una reventa anticipada, se confiscará el depósito (que suele equivaler aproximadamente al 10 % del precio) y, por regla general, se rescindirá el contrato de compraventa.

Debido al encarecimiento de los condominios, cada vez es más difícil para los hogares de ingresos medios asegurar una vivienda en las zonas urbanas. En julio, el distrito de Chiyoda en Tokio pidió a la Asociación Inmobiliaria que prohibiera la reventa durante los cinco años posteriores a la entrega de la propiedad. Sin embargo, la asociación mostró una postura negativa ante las medidas de reventa posteriores a la entrega, afirmando que “las posibilidades de actuación de las empresas en este ámbito son limitadas”.

Miyamoto Mariko, investigadora principal del SOMPO Institute Plus y experta en el mercado inmobiliario, señaló sobre la respuesta del sector que “las medidas se restringen a determinadas propiedades, no son exhaustivas y acaban siendo un paliativo”. Añadió: “Es necesario que el Estado aborde los problemas de vivienda como una política pública”.

