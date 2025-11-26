La primera ministra Takaichi afirma que su comentario sobre Taiwán no fue más que una respuesta a una pregunta

Noticias

Tokio, 26 de noviembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, afirmó el miércoles que simplemente respondió a lo que se le preguntó cuando hizo unas declaraciones en la Dieta sobre una posible contingencia en Taiwán.

“Respondí todo lo que se podía decir sobre lo que se me preguntó”, declaró Takaichi a Noda Yoshihiko, presidente de la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, durante un debate parlamentario. Fue el primer debate de este tipo para Takaichi, presidenta del gobernante Partido Liberal Democrático.

Takaichi pidió a Noda que apoyara una propuesta para reducir el número de escaños en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento. El PLD aceptó la propuesta como parte de su acuerdo de coalición con el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón).

La primera ministra afirmó que no había ordenado explícitamente a su Gobierno revisar los tres principios antinucleares del país y que el Ejecutivo comenzará este año a estudiar una nueva legislación para la prevención del espionaje.

Al debate también asistieron Tamaki Yūichirō, del Partido Democrático para el Pueblo; Saitō Tetsuo, del Kōmeitō; y Kamiya Sōhei, del Sanseitō.

