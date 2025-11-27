Las Sordolimpiadas de Tokio concluyen con un récord de medallas para Japón

Noticias

Tokio, 26 de noviembre (Jiji Press)—Las Sordolimpiadas de Tokio 2025 concluyeron el miércoles con una ceremonia de clausura celebrada en el Gimnasio Metropolitano de Tokio.

En este evento deportivo internacional cuatrienal para personas con dificultades auditivas, que se celebró durante 12 días, Japón obtuvo un récord de 51 medallas: 16 de oro, 12 de plata y 23 de bronce, muy por encima de su anterior máximo de 30 logrado en la edición de 2022.

Japón acogió por primera vez las Sordolimpiadas. Según los organizadores, unos 3.000 atletas de 79 países y regiones estaban inscritos para participar, mientras que alrededor de 60 personas de Rusia y Bielorrusia compitieron como atletas neutrales.

El evento atrajo a unos 280.000 espectadores en todas sus sedes, superando ampliamente las expectativas iniciales.

“Me enorgullece que nuestra comunidad deportiva haya demostrado que nada es imposible”, declaró en lengua de señas internacional Adam Kosa, presidente del Comité Internacional de Deportes para Sordos, durante la ceremonia de clausura, con la traducción al inglés leída en voz alta.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]