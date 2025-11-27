La cadena de electrodomésticos Yamada Holdings pondrá a la venta su “lavadora humana”

Noticias

Tokio, 27 de noviembre (Jiji Press)—La cadena de electrodomésticos Yamada Holdings Co. anunció que venderá una máquina de lavado para personas, que atrajo la atención en la Exposición Universal que se celebró en la ciudad de Osaka este año, en su tienda insignia del distrito de Ikebukuro, en Tokio.

Yamada Holdings informó que una unidad de demostración de la “Mirai (Futuro) Human Washing Machine” se exhibirá en la tienda a partir del 25 de diciembre, con un espacio para que los visitantes la experimenten.

La empresa aún no ha decidido cuándo comenzará a vender el producto. Se espera que el precio sea de 60 millones de yenes (unos 384.000 dólares), señaló.

La máquina de lavado para personas fue desarrollada por la empresa Science Co., con sede en Osaka, que fabrica productos que emplean tecnología generadora de microburbujas.

Con tan solo tumbarse dentro de una cápsula de 2,3 metros de largo, la máquina lava al usuario con microburbujas y una ducha de fina niebla, completando todo el proceso, incluido el secado, en unos 15 minutos.

