Japón endurecerá los controles de reentrada en el país por impago de facturas médicas

Tokio, 27 de noviembre (Jiji Press)—Japón estudia endurecer los controles de reentrada para los extranjeros que hayan dejado sin pagar facturas médicas por valor de 10.000 yenes (unos 64 dólares) o más en el país, una cifra inferior al umbral actual de 200.000 yenes.

El endurecimiento, cuyo fin es evitar el impago de facturas médicas por parte de ciudadanos internacionales, forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno está considerando para introducir ajustes en las normas relacionadas con los extranjeros.

El paquete se presentó el miércoles, durante la primera reunión de un equipo de proyecto que trabaja en el tema bajo la Sede de Política para Extranjeros del gobernante Partido Liberal Democrático.

La sede examinará los resultados de las discusiones de tres grupos, incluido el equipo de proyecto, y presentará al Gobierno un conjunto de propuestas alrededor de enero del próximo año.

El Gobierno está recopilando información de las instituciones médicas sobre los impagos de visitantes del extranjero. Los casos de impago por valor de 200.000 yenes o más se registran en la Agencia de Servicios de Inmigración para reforzar los controles de reentrada.

