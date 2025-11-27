Un artículo de ‘The Wall Street Journal’ afirma que Trump aconsejó a Takaichi no provocar a China por la cuestión de Taiwán

Noticias

Washington, 26 de noviembre (Jiji Press)—El diario The Wall Street Journal informó el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, que moderase su tono después de que enfureciese a China por la cuestión de Taiwán.

Según informó el diario económico estadounidense, basándose en información de funcionarios japoneses y estadounidenses, durante sus recientes conversaciones telefónicas Trump aconsejó a Takaichi que no provocara a Pekín en relación con la cuestión de la soberanía de Taiwán.

No obstante, Trump no llegó a presionar a Takaichi para que se retractara de sus declaraciones, añadió la edición digital del periódico.

Este artículo aparece en un momento en que las relaciones entre Japón y China se han tensado desde que Takaichi afirmara en la Dieta que una posible contingencia en Taiwán podría generar una situación que amenazara la supervivencia de Japón, lo que permitiría al país ejercer su derecho a la autodefensa colectiva.

Según el artículo, Trump aparentemente desea que las tensiones entre Japón y China por Taiwán no afecten negociaciones comerciales cruciales entre Estados Unidos y China, incluida la ampliación de las importaciones chinas de soja procedente de Estados Unidos.

