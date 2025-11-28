El Gobierno de Japón desmiente una información publicada por ‘The Wall Street Journal’

Noticias

Tokio, 27 de noviembre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, negó el jueves en una rueda de prensa que el presidente estadounidense Donald Trump hubiera aconsejado telefónicamente a la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, que no provocara a China respecto a la cuestión de Taiwán, tal como afirmó el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ). El portavoz del Gobierno japonés confirmó asimismo que había presentado una protesta ante dicho periódico.

El WSJ aseguró, citando a funcionarios de los gobiernos japonés y estadounidense, que Trump instó a la primera ministra a no provocar a China “en torno a la cuestión de la soberanía de Taiwán”. Kihara señaló que esa descripción era incorrecta.

No obstante, el Gobierno japonés no solicitó la retirada del artículo. El WSJ también mencionó que, aunque Trump supuestamente sugirió a la primera ministra “moderar el tono de sus declaraciones sobre Taiwán”, no pidió la retractación de la respuesta parlamentaria relacionada con una posible contingencia en Taiwán, por consideración a la situación política en Japón. Kihara no se pronunció sobre la veracidad de ese punto.

En una rueda de prensa celebrada en la mañana, Kihara evitó responder respexto a la veracidad de la información, argumentando que los detalles de la conversación telefónica correspondían a “intercambios diplomáticos”. Posteriormente, al considerar que “se habían realizado numerosas consultas al Gobierno” y que era “necesario aclararlo”, cambió su postura y negó la información en la rueda de prensa celebrada en la tarde.

