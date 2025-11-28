Japón estudia aumentar la tasa del permiso de residencia permanente hasta los 300.000 yenes

Noticias

Tokio, 27 de noviembre (Jiji Press)—El jueves se conoció que el Gobierno japonés está estudiando un plan para aumentar la tasa de emisión del permiso de residencia permanente hasta 300.000 yenes (unos 1.920 dólares), frente a los 10.000 yenes actuales.

El Gobierno presentó el plan al Partido Liberal Democrático, en el poder, que ese mismo día celebró la primera reunión de su grupo de trabajo para optimizar la gestión de la inmigración y la residencia de los ciudadanos extranjeros.

El Ejecutivo espera elevar las tasas de los procedimientos relacionados con la residencia a niveles equiparables a los de los países europeos y Estados Unidos. El Gobierno también está considerando endurecer los requisitos para que los residentes extranjeros puedan adquirir la nacionalidad japonesa.

Una revisión legislativa de 1981 fijó en 10.000 yenes el límite máximo de las tasas de los procedimientos de residencia. Dado que el número de extranjeros que viven en Japón está aumentando rápidamente, el Gobierno considera necesario reforzar el personal y los sistemas relacionados.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]