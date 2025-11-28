La Confederación de Sindicatos de Japón pedirá un aumento salarial del 5 % o superior

Noticias

Urayasu, prefectura de Chiba, 28 de noviembre (Jiji Press)—La Confederación de Sindicatos de Japón, conocida como Rengō, adoptó formalmente el viernes un plan para exigir un aumento salarial del 5 % o más en las negociaciones salariales de primavera (shuntō) del próximo año.

La organización, que agrupa a los sindicatos de todo el país, también solicitará un incremento salarial de al menos el 6 % para las pequeñas y medianas empresas, como parte de su política para el shuntō.

Con ello, Rengō apunta a mantener los mismos niveles de aumento salarial logrados este año, con el fin de mejorar el nivel de vida de los trabajadores en un país donde los salarios reales ajustados por inflación continúan cayendo.

El objetivo general del aumento salarial del 5 % incluye un crecimiento de la escala salarial de al menos el 3 %, señaló Rengō. La política del shuntō también establece por primera vez un objetivo numérico para los salarios de los trabajadores no regulares, como los empleados a tiempo parcial, contemplando un incremento del 7 %.

“Si (la inflación y los aumentos salariales) no están equilibrados, la economía se contraerá y volveremos a ‘las tres décadas perdidas’” de bajo crecimiento y deflación, afirmó la presidenta de Rengō, Yoshino Tomoko, durante una reunión del comité central en Urayasu, en la prefectura de Chiba.

