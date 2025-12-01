La princesa japonesa Aiko cumple 24 años

Noticias

Tokio, 1 de diciembre (Jiji Press)—La princesa japonesa Aiko, única hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, cumplió 24 años el lunes.

La princesa ha pasado sus días ocupada pero satisfecha, compaginando su trabajo en la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa con sus funciones oficiales como miembro de la Familia Imperial. También ha adquirido nuevas experiencias, incluida su primera visita oficial al extranjero.

Este año, en el que se conmemora el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, acompañó a sus padres en sus visitas a la prefectura de Okinawa, donde tuvo lugar una encarnizada batalla terrestre en la fase final de la guerra; a la prefectura de Nagasaki, en el suroeste de Japón, donde Estados Unidos lanzó una bomba atómica en 1945; y al Salón Conmemorativo Metropolitano de Tokio, renovando así su firme compromiso con la paz.

Como figura clave en los esfuerzos de buena voluntad internacional de la Familia Imperial, la princesa Aiko ofreció en febrero una recepción tradicional de captura de patos para diplomáticos extranjeros en la Reserva Imperial de Patos Silvestres de Shinhama, en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, y asistió en marzo a un banquete celebrado en el Palacio Imperial para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien realizaba una visita de Estado a Japón. Ambos eventos fueron los primeros de este tipo para ella.

Durante su visita a Laos en noviembre, se reunió con el presidente Thongloun Sisoulith y otras destacadas personalidades laosianas, y asistió a actos como un banquete. Expresó su profundo agradecimiento por la hospitalidad recibida en Laos y manifestó su deseo de que las relaciones amistosas entre Japón y Laos sigan desarrollándose.

En junio, la familia sufrió el triste fallecimiento de su perra Yuri, pero en agosto dieron la bienvenida a una nueva gata tricolor rescatada, a la que llamaron Mimi, que cuidan con cariño junto con Seven, su gato de 9 años. Los momentos que comparte con los animales con los que convive, incluidos gatos y tortugas, se han convertido en instantes de gran consuelo y tranquilidad para ella.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]