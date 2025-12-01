Una aplicación de la policía de Tokio bloquea llamadas internacionales para combatir las estafas

Noticias

Tokio, 1 de diciembre (Jiji Press)—El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio añadió el lunes una nueva función a su aplicación de prevención del delito Digi Police que bloquea las llamadas entrantes de números internacionales y de aquellos que se cree que han sido utilizados para fraudes especiales.

Cuando se activa la nueva función, la aplicación bloquea automáticamente las llamadas internacionales y las llamadas procedentes de números que la policía metropolitana tiene identificados como usados para cometer fraudes. El bloqueo de llamadas internacionales no estará disponible para usuarios del iPhone de Apple, por lo que en su lugar la aplicación mostrará la pantalla de configuración para una medida alternativa.

Según la policía, en 2022 la mayoría de las llamadas fraudulentas se realizaron desde teléfonos fijos y teléfonos IP. Las llamadas internacionales (los números telefónicos con el prefijo “+” correspondiente a llamadas desde fuera de Japón) representaron alrededor del 70 % de las llamadas fraudulentas en 2024, proporción que ascendió a cerca del 80 % en la primera mitad de este año.

Aproximadamente el 90 % de las llamadas de estafa se hicieron a teléfonos fijos en 2023, pero la proporción de llamadas dirigidas a teléfonos móviles creció hasta casi el 50 % en los primeros diez meses de este año. El incremento se atribuye al creciente nivel de sofisticación de los métodos de estafa, como guiar a las víctimas hacia videollamadas y mostrarles órdenes de arresto y credenciales policiales falsificadas.

El monto total de los daños causados por fraudes especiales en Tokio este año alcanzó los 23.684 millones de yenes a finales de octubre, más de 14.000 millones de yenes por encima de la cifra registrada un año antes.

