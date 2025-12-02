La primera ministra Takaichi se compromete a reanudar las visitas a las tumbas japonesas los Territorios del Norte

Noticias

Tokio, 2 de diciembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, ha prometido lograr cuanto antes la reanudación de las visitas a las tumbas en las islas del Pacífico noroccidental bajo control ruso por parte de antiguos residentes japoneses.

La mandataria hizo esta promesa el lunes, después de recibir un conjunto de peticiones relacionadas con estas islas de manos de Suzuki Naomichi, gobernador de la prefectura más septentrional de Japón, Hokkaidō, durante una reunión celebrada ese mismo día en la oficina del primer ministro en Tokio.

Las islas, conocidas en Japón como los Territorios del Norte, fueron arrebatadas a Japón por la antigua Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, y Japón las reclama desde hace décadas.

Las visitas a las tumbas por parte de antiguos residentes han sido suspendidas desde la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

“Se trata de una cuestión humanitaria y no podemos perder más tiempo, ya que los antiguos residentes de las islas son de edad muy avanzada”, afirmó Takaichi durante la reunión, expresando su intención de pedir la cooperación de Rusia para reanudar estas visitas.

