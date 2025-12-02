Japón planea exigir la información sobre la nacionalidad en los registros de la propiedad

Noticias

Tokio, 2 de diciembre (Jiji Press)—El ministro para la Transformación Digital, Matsumoto Hisashi, anunció el martes que el Gobierno de Japón tiene previsto incluir la nacionalidad en la base de datos de registro de la propiedad que prepara para hacer un seguimiento de los bienes raíces adquiridos por extranjeros.

En la actualidad, no se exige a los compradores que declaren su nacionalidad al registrar propiedades, como apartamentos en condominios. La Agencia Digital pretende implementar la base de datos prevista en el año fiscal 2027 o posteriormente.

“Necesitamos desarrollar una base de datos que nos permita supervisar de forma centralizada la propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros”, afirmó Matsumoto en una rueda de prensa.

En respuesta a la preocupación de que las compras especulativas por ciudadanos extranjeros estén encareciendo los precios de los condominios, el Gobierno está revisando las normas sobre adquisición de terrenos por parte de extranjeros.

El mes pasado, la primera encuesta realizada por el Ministerio del Territorio sobre adquisiciones de nuevos condominios reveló que el 3,0 % de las personas que compraron apartamentos nuevos en Tokio entre enero y junio de este año eran residentes en el extranjero.

