Las filiales de nueve empresas japonesas demandan al Gobierno estadounidense por los aranceles de Trump

Washington, 2 de diciembre (Jiji Press)—Las filiales estadounidenses de nueve empresas japonesas, entre ellas la comercializadora Toyota Tsūshō, han presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, impugnando la legalidad de los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump.

Los demandantes buscan reembolsos completos de los aranceles que han pagado en caso de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictamine, en demandas similares, que los aranceles recíprocos y otras medidas introducidas por la Administración Trump son ilegales.

Las otras ocho empresas japonesas son Sumitomo Chemical Co., el fabricante de equipos de precisión Ricoh Co., Yokohama Rubber Co., NGK Insulators Ltd., el fabricante de equipos de iluminación Ushio Inc., Kawasaki Motors Ltd., Proterial Ltd. (antes Hitachi Metals Ltd.) y el fabricante de máquinas-herramienta Yamazaki Mazak Corp.

Las filiales de las empresas japonesas argumentaron que no existe garantía de que los aranceles pagados les serán reembolsados incluso si la Corte Suprema decide que dichos gravámenes son ilegales. Exigieron que el alto tribunal reconozca la ilegalidad de los aranceles y prohíba a la administración estadounidense imponer aranceles adicionales.

La Corte Suprema está revisando la legalidad de los aranceles recíprocos introducidos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga al presidente autoridad para hacer frente a amenazas a la seguridad, así como los aranceles impuestos a China, Canadá y México. Tribunales inferiores ya han dictaminado que estos aranceles exceden la autoridad presidencial y, por lo tanto, son ilegales.

