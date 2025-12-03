Japón planea reducir los precios oficiales de los medicamentos en el año fiscal 2026

Noticias

Tokio, 3 de diciembre (Jiji Press)—Se espera que el Gobierno japonés reduzca los precios oficiales de los medicamentos en la revisión fiscal de 2026, después de que un sondeo del Ministerio de Salud revelara que los precios de mercado son inferiores a los precios oficiales.

Los resultados de la encuesta, presentados el miércoles al Consejo Central de Seguridad Social y Tarifas Médicas, que asesora al ministro de Salud, mostraron que los precios de los medicamentos adquiridos por instituciones médicas a distribuidores eran, en promedio, un 4,8 % inferiores a los precios oficiales a fecha de septiembre.

El Ministerio de Salud espera rebajar los precios oficiales para reducir la carga financiera sobre la población, ya que los precios de mercado suelen situarse por debajo de los precios oficiales debido a la competencia.

Japón iniciará discusiones en profundidad sobre cómo utilizar los recursos financieros que se liberen con la reducción de precios y sobre la revisión prevista de las tarifas médicas establecidas por el Gobierno. Estas tarifas, bajo el sistema público del seguro de salud, incluyen los costes laborales del personal sanitario además de los precios de los medicamentos.

La Asociación Médica de Japón pide un aumento de los costos laborales para hacer frente a la inflación y al incremento salarial. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas se muestra reticente, ya que busca contener la subida de los gastos médicos argumentando que las clínicas gozan de estabilidad financiera.

