La suspensión de las importaciones de carne de cerdo de España afecta al suministro de jamón en Japón

Tokio, 4 de diciembre (Jiji Press)—La suspensión de las importaciones de carne de cerdo procedente de España debido a los brotes de peste porcina africana en el país ha generado preocupación sobre el suministro de jamón, beicon y otros productos porcinos en Japón.

Dado que casi el 70 % del jamón curado que importa Japón proviene de España, han surgido inquietudes respecto al abastecimiento, la demanda y los precios.

Bar Mar España, un restaurante de cocina española del distrito de Akasaka, en el barrio de Minato (Tokio), utiliza carne de cerdo española para cuatro platos de su carta, incluido el popular jamón curado.

“Me preocupa que los clientes que vienen a comer nuestros platos de cerdo ibérico puedan marcharse”, comentó Konishi Korō, responsable de la empresa que gestiona el restaurante.

Señaló que los pedidos a los proveedores de jamón curado han aumentado bruscamente desde la prohibición de importación y añadió: “Es posible que nos quedemos sin existencias en el local para fin de año”.

