El gobernador de Fukui dimite por un caso de acoso sexual

Noticias

Fukui, 4 de diciembre (Jiji Press)—El gobernador de Fukui, Sugimoto Tatsuji, renunció el jueves a su cargo debido a un caso de acoso sexual contra empleadas del gobierno de la prefectura.

La asamblea de la prefectura de Fukui aceptó su dimisión en una sesión plenaria ese mismo día.

Sugimoto, de 63 años, presentó su carta de renuncia el miércoles ante el portavoz de la asamblea, Miyamoto Takashi, después de admitir que había enviado mensajes inapropiados que constituían acoso sexual a varias empleadas del gobierno de Fukui.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las enormes molestias causadas al renunciar a mitad de mi mandato”, declaró Sugimoto en una rueda de prensa celebrada tras la sesión de la asamblea. “Deseo transmitir mis más profundas disculpas a todas las personas que sufrieron daños y que se sintieron profundamente heridas por mis palabras y acciones inapropiadas”, añadió.

Aunque negó tener intención de postularse nuevamente en unas elecciones a gobernador, Sugimoto señaló que podría seguir vinculado a la política.

