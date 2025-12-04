La policía arresta a un joven de 17 años sospechoso de un ciberataque contra una cadena de cibercafés

Noticias

Tokio, 4 de diciembre (Jiji Press)—La policía de Tokio ejecutó el jueves una orden de arresto contra un joven de 17 años por presuntamente haber llevado a cabo un ciberataque contra la empresa operadora de la cadena de cibercafés Kaikatsu Club, según informaron fuentes de la investigación.

El Departamento Metropolitano de Policía acusó al estudiante de segundo año de instituto, residente en la ciudad de Osaka, en el oeste de Japón, de violar la ley contra el acceso no autorizado a sistemas informáticos y obstrucción fraudulenta de las actividades empresariales.

De acuerdo con las fuentes, el joven habría obtenido de forma fraudulenta unos 7,25 millones de registros de información de socios del Kaikatsu Club mediante un programa informático que él mismo desarrolló utilizando el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.

Por el momento no se ha confirmado un uso indebido de la información obtenida. Los locales de Kaikatsu Club también ofrecen manga, karaoke y otros servicios.

Se cree que el joven vulneró el servidor de una aplicación gestionada por la operadora Kaikatsu Frontier Inc. y envió comandos fraudulentos de manera repetida para obtener los datos de socios entre el 18 y el 20 de enero. La policía considera que obstruyó las operaciones de la empresa al provocar que la aplicación suspendiera temporalmente algunas de sus funciones.

