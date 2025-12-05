El acusado de asesinar a Abe Shinzō pide perdón por primera vez a la familia del ex primer ministro

Noticias

Tokio, 4 de diciembre (Jiji Press)—Yamagami Tetsuya, el acusado de haber acabado con la vida de Abe Shinzō, pidió el jueves disculpas por primera vez a la familia del ex primer ministro japonés durante el quinto interrogatorio al que fue sometido en el Tribunal de Distrito de Nara, en la decimocuarta sesión del juicio por este suceso. “Hice algo que lamento muchísimo” y “fue un error”, afirmó Yamagami, que tiene 45 años.

Abe Akie, esposa del ex primer ministro, quien asistió por primera vez al juicio el pasado 3 de diciembre acogiéndose al sistema de participación de las víctimas, no acudió a la vista de ese día.

“No guardo ningún rencor hacia la familia del ex primer ministro Abe”, respondió Yamagami a la pregunta de la defensa sobre sus sentimientos hacia la familia de la víctima. “Creo que han pasado tres años y medio muy duros. Yo también he vivido la experiencia de perder repentinamente a un familiar cercano”, añadió el acusado.

En cuanto a haber cambiado su objetivo, de los dirigentes de la antigua Iglesia de la Unificación al propio Abe, Yamagami admitió que “fue un error que Abe tuviera que morir”. Asimismo, añadió: “Asesiné a alguien con una enorme influencia, y soy responsable de que surgieran imitadores de atentados durante campañas electorales y teorías conspirativas. Mi responsabilidad es enorme”.

Acerca del hecho de que se haya dictado una orden de disolución de la organización religiosa y aumentado la atención sobre el problema de la “segunda generación” de fieles (los hijos de los miembros de este grupo religioso) a raíz del suceso, comentó: “No lo había previsto, aunque creo que es algo que debía suceder tanto para ellos (la “segunda generación” de fieles) como para la sociedad”.

En la primera ronda de preguntas directas al acusado, celebrada en noviembre, Yamagami ya había expresado disculpas al inicio al decir: “Yo no debería haber seguido viviendo hasta los 45 años. Lamento profundamente haber causado este resultado y tantos problemas”, aunque entonces no hizo referencia directa a Abe ni a su familia.

