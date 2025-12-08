Japón pretende impulsar la tasa de uso de la IA al 80 % entre la población

Noticias

Tokio, 6 de diciembre (Jiji Press)—El Gobierno japonés ha elaborado un borrador de su programa básico para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, con el objetivo de elevar inicialmente al 50 % la tasa de utilización de la IA entre la población y, con el tiempo, alcanzarla hasta el 80 %.

El borrador, que se conoció el pasado viernes, hace hincapié en la necesidad de impulsar el uso de la IA con miras a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial propias de Japón.

Asimismo, plantea una política para atraer alrededor de un billón de yenes en inversión privada con el fin de reforzar las actividades de investigación y desarrollo. El Gobierno pretende aprobar el programa básico en una reunión del Gabinete antes de que finalice el año.

Actualmente, Estados Unidos y China lideran el desarrollo de la IA. La proporción de personas que han utilizado IA generativa se sitúa en el 68,8 % y el 81,2 % respectivamente, cifras muy superiores al 26,7 % registrado en Japón.

El borrador subraya la importancia de promover la utilización de la IA en toda la sociedad para impulsar su desarrollo. La IA se concibe como una infraestructura social, descrita como “una base intelectual y una plataforma de ejecución”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

(Imagen de la noticia © photo-ac)