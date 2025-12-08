Encuentran en perfecto estado cerámica de hace más de 10.000 años en el lago Biwa

Noticias

Ōtsu, prefectura de Shiga, 6 de diciembre (Jiji Press)—El 6 de diciembre la prefectura de Shiga anunció el hallazgo, en el yacimiento arqueológico submarino de Tsuzuraozaki (municipio de Kōhoku, ciudad de Nagahama), situado en el lago Biwa, de un objeto de cerámica del período Jōmon temprano (aprox. entre 11.000 y 10.500 años atrás) en un estado casi completo. Se considera que es la pieza más antigua entre las cerámicas descubiertas en este yacimiento.

La prefectura realizó una inspección del fondo del lago en octubre como parte de un proyecto encargado por la Agencia de Asuntos Culturales. Para ello, se empleó un vehículo submarino no tripulado equipado con cuatro cámaras, que tomó fotografías y vídeos a unos 64 metros de profundidad. A continuación, se elaboró una imagen 3D que permite visualizar la topografía del lecho y la distribución de los restos. El análisis reveló una pieza de cerámica Jōmon de unos 25 centímetros de alto, con forma similar a un proyectil de artillería. Podría tratarse de un oshigata-mon doki (cerámica con motivos impresos continuos), y por su forma se estima que habría sido utilizada para cocinar.

En un área cercana aparecieron además seis vasijas hajiki del período Kofun medio (siglo V) y otra pieza cerámica de fecha indeterminada. Según la prefectura, dado que tres de estas vasijas se encuentran alineadas, es posible que se tratara de la carga de un barco cayó al agua. La prefectura ha decidido no extraer la cerámica recién descubierta, sino conservarla en el lugar.

Fukunishi Takahiko, jefe de sección del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la prefectura, comentó: “Es extremadamente raro encontrar una pieza de cerámica de más de 10.000 años prácticamente con la misma forma que tenía en su época. Probablemente se ha conservado gracias a permanecer bajo el agua, aislada del aire exterior”.

En el lago Biwa se distribuyen 78 yacimientos submarinos. El de Tsuzuraozaki fue descubierto en 1924, cuando una pieza de cerámica quedó atrapada en la red de un pescador. Desde entonces, en el lugar se han encontrado alrededor de 200 objetos, entre ellos cerámicas que abarcan desde el período Jōmon temprano hasta finales del período Heian.

