Una joven japonesa de 15 años se convierte en la luchadora profesional de muay thai más joven

Bangkok, 9 de diciembre (Jiji Press)—Una estudiante japonesa de secundaria de 15 años, originaria de la ciudad de Yamagata, en el noreste del país, se ha convertido en la competidora profesional de muay thai más joven de la historia en Tailandia, donde este arte marcial es deporte nacional.

Kadowaki Airi, alumna de tercer año de secundaria, fue registrada como luchadora profesional de muay thai ante la Autoridad Deportiva de Tailandia tras cumplir 15 años a comienzos de noviembre, gracias a la recomendación conjunta de una organización japonesa de muay thai y un destacado gimnasio tailandés. La ley tailandesa establece los 15 años como edad mínima para la inscripción profesional.

El 29 de noviembre, Kadowaki, que compite en la categoría minimosca (hasta 47,62 kilos), ganó su combate debut como profesional, tan solo un año y ocho meses después de comenzar a practicar boxeo tailandés. Su objetivo es viajar con frecuencia entre Yamagata y Bangkok para convertirse en campeona mundial de este deporte.

Su primer combate fue contra una rival tailandesa de 19 años en el estadio de boxeo Lumpinee, un prestigioso recinto de muay thai en la capital del país del sudeste asiático.

La joven japonesa se llevó la victoria por decisión unánime de los tres jueces tras tres asaltos, dominando a su oponente con patadas frontales, jabs y patadas medias. Aunque recibió algunos golpes mientras estaba inmovilizada en el último asalto, Kadowaki mantuvo la ventaja con solidez durante todo el combate.

