Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacude el norte de Japón

Noticias

Tokio, 8 de diciembre (Jiji Press)—Un potente terremoto sacudió el norte de Japón a las 23:15 del 8 de diciembre. El temblor, con hipocentro frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, se sintió con una intensidad sísmica de 6 alta en la escala japonesa en la ciudad de Hachinohe, y de 6 baja en las localidades de Oirase y Hashikami. El hipocentro del sismo se situó a 54 kilómetros de profundidad, y su magnitud fue de 7,5 según la escala de la Agencia Meteorológica de Japón (Mj) y de 7,4 según la escala de magnitud de momento (Mw), estimada tras analizar el desplazamiento de la falla, donde se situó el hipocentro.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para la costa central del Pacífico de Hokkaidō, la costa pacífica de Aomori y la prefectura de Iwate, que fue rebajado a advertencia por tsunami a las 2:45 del día 9. Se observaron tsunamis de 70 cm en la ciudad de Kuji (Iwate), de 50 cm en Urakawa (Hokkaidō) y de 40 cm en Rokkasho y Hachinohe (Aomori), entre otros puntos.

También se emitió una advertencia por tsunami para la costa pacífica oriental y occidental de Hokkaidō, la costa del mar del Japón de Aomori, y para las prefecturas de Miyagi y Fukushima. La advertencia fue levantada por completo a las 6:20 de la mañana.

En una rueda de prensa celebrada en la mañana del día 9, la primera ministra Takaichi Sanae informó que el terremoto ocurrido la noche del día 8 dejó 30 personas heridas.

El sismo se produjo en el límite entre la placa continental y la placa oceánica, al igual que el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011 (Mw 9.0). Debido a que la probabilidad de que ocurra un gran terremoto posterior es ahora mayor que en condiciones normales, la Agencia Meteorológica anunció a las 2:00 del día 9 la “Información de precaución por posibles réplicas grandes frente a Hokkaidō y Sanriku”, siendo esta la primera vez que se emite desde que comenzó a utilizarse en diciembre de 2022.

En 182 municipios situados en la costa del Pacífico, desde Hokkaidō hasta Chiba, se pide que durante la próxima semana se mantenga la capacidad de evacuar rápidamente en caso de una fuerte sacudida o una alerta de tsunami. Esta información es similar a la “Advertencia por gran terremoto” emitida por primera vez en agosto del año pasado relacionada con la fosa de Nankai, aunque el Gobierno señala que no se requieren evacuaciones previas, suspensión de transportes ni cierre de escuelas.

Según los Gobiernos prefecturales de Aomori y Hokkaidō, cerca de la estación Ottomo de la línea de Ferrocarriles de Aoimori, en el pueblo de Tōhoku (Tōhoku-machi), parte de la carretera nacional se hundió y un hombre resultó levemente herido. En Kōbata, en la ciudad de Aomori, se registró un incendio en una zona residencial en el que un hombre de 65 años sufrió quemaduras. Asimismo, en Hidaka, una localidad de Hokkaidō, una mujer en la setentena se fracturó un brazo al caer durante el temblor. Según la Red Eléctrica de Tōhoku, unas 4.200 viviendas en Aomori e Iwate quedaron temporalmente sin suministro eléctrico.

Según la Autoridad de Regulación Nuclear, no se han detectado anomalías en las centrales nucleares de Higashidōri (Aomori), Onagawa (Miyagi) y Tomari (Hokkaidō). La empresa Japan Nuclear Fuel confirmó que más de 100 litros de agua se desbordaron de la piscina de combustible usado de la planta de reprocesamiento de Rokkasho (Aomori), aunque aseguró que no hubo impacto ambiental.

Según JR East, el servicio del Shinkansen de Tōhoku se interrumpió entre Fukushima y Shin-Aomori en dirección norte, dejando tres trenes detenidos. El día 9, los servicios entre Morioka y Shin-Aomori permanecieron suspendidos desde el primer tren.



Imagen del incendio ocurrido tras el terremoto en Kōbata, en la ciudad de Aomori, el 9 de diciembre.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]