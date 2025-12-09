La emperatriz Masako cumple 62 años

Noticias

Tokio, 9 de diciembre (Jiji Press)—La emperatriz japonesa Masako cumplió 62 años el martes con un mayor deseo de paz cultivado a raíz de sus visitas, a lo largo de este año, a lugares relacionados con la Segunda Guerra Mundial.

Con motivo del 80.º aniversario del final de la guerra, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako visitaron Iwojima, una isla remota de Tokio, así como las prefecturas de Okinawa, Hiroshima y Nagasaki, y el Salón Conmemorativo Metropolitano de Tokio para rezar por los fallecidos en el conflicto.

En un comunicado publicado a través de la Agencia de la Casa Imperial, la emperatriz afirmó que este año le había recordado profundamente una vez más la importancia de proteger la paz de forma permanente.

La pareja imperial estuvo acompañada por su hija, la princesa Aiko, cuando visitó Okinawa, Nagasaki y el Salón de Tokio. La familia conversó con personas que experimentaron la guerra, así como con narradores encargados de contar esa historia.

En su mensaje, la emperatriz Masako expresó que considera importante que los jóvenes que no conocen la guerra la estudien y transmitan ese conocimiento a las generaciones futuras. También manifestó sentir una profunda tristeza por las guerras y conflictos que continúan en muchas partes del mundo, y añadió que percibe con gran intensidad la importancia de seguir trabajando por construir la paz sin recurrir a la fuerza ni a la violencia.

