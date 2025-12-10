China publica un audio sobre un incidente en el que un radar detectó a aviones de las Fuerzas de Autodefensa de Japón

Noticias

Pekín, 9 de diciembre (Jiji Press)—Un medio de comunicación de China publicó el martes lo que, según afirma, es un archivo de audio que muestra que la Armada del país notificó con antelación a la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón sobre unas maniobras con aviones desplegados en el portaaviones chino Liaoning.

El aviso previo fue emitido por un buque de la Armada en chino e inglés, y un navío de la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa respondió en inglés que había recibido el mensaje, según Yuyuan Tantian, una cuenta en redes sociales afiliada a la televisora estatal China Central Television. La comunicación se habría realizado por radio.

La divulgación del audio se produjo en un momento en que las tensiones entre Japón y China aumentaron aún más a raíz del anuncio del Ministerio de Defensa japonés el domingo de que un avión de combate chino utilizó de forma intermitente su radar sobre cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa en dos ocasiones, en aguas internacionales del Pacífico occidental, al sureste de la prefectura japonesa más meridional, Okinawa, el sábado por la tarde.

Yuyuan Tantian informó que el aviso previo sobre el entrenamiento de la aeronave con base en el Liaoning se emitió dos veces el sábado por la tarde.

Aun así, el lado japonés ingresó en el área de entrenamiento, con un avión de la Fuerza Aérea de Autodefensa acercándose a menos de 50 kilómetros, según el reporte. El ejército chino detectó naturalmente el radar del avión japonés cuando este entró en el rango de búsqueda del radar del lado chino, añadió.

