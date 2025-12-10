Afirman que un portaaviones chino podría permanecer en aguas alrededor de Japón durante un mes

Noticias

Tokio, 10 de diciembre (Jiji Press)—El Ministerio de Defensa de Japón afirmó recientemente que el portaaviones chino Liaoning es actualmente capaz de operar alrededor de Japón durante aproximadamente un mes, ya que un buque de aprovisionamiento se unió al grupo de combate del portaaviones el pasado lunes.

El Estado Mayor Conjunto del ministerio explicó que el buque de aprovisionamiento pasó a formar parte del grupo a unos 490 kilómetros al este de la isla Kitadaitō, en la prefectura de Okinawa.

Al menos un caza J-15 que despegó del Liaoning orientó su radar hacia un F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón a unos 270 kilómetros al oeste de la isla Oki Daitō, en Okinawa, el sábado por la tarde. Posteriormente, la flota navegó hacia el noreste en aguas situadas a unos 190 kilómetros al este de la isla Kikaijima, en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón, el domingo, y giró hacia el este hacia la zona donde el grupo recibió al buque de aprovisionamiento al día siguiente.

Entre el sábado y el lunes, el Liaoning llevó a cabo más de 140 despegues y aterrizajes de aeronaves, señaló la oficina, añadiendo que el grupo de ataque del portaaviones fue confirmado en el Pacífico occidental, a unos 500 kilómetros al norte de la isla Okinotorishima, en Tokio, el martes.

