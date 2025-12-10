Koizumi afirma que China no dio información específica antes del incidente del radar

Noticias

Tokio, 10 de diciembre (Jiji Press)—El ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjirō, afirmó el miércoles que China no había proporcionado ningún tipo de aviso a Japón sobre las maniobras con aeronaves desplegadas en el portaaviones chino Liaoning, durante las cuales se apuntó con radar a varios cazas japoneses.

Koizumi dijo durante una rueda de prensa extraordinaria que no había existido información específica sobre el entrenamiento, tal como su escala o localización, antes de que tuviera lugar.

“No teníamos suficiente información sobre el entrenamiento como para poder evitar el peligro”, dijo el ministro.

El ministro realizó sus comentarios después de que un medio de comunicación chino publicara el martes lo que aseguraba eran datos de audio que mostraban al ejército del país notificando por adelantado a las Fuerzas Marítimas de Autodefensa sobre dicho entrenamiento.

La revelación llega en un momento en el que las tensiones entre Japón y China aumentan, tras el anuncio del Ministerio de Defensa de Japón, el domingo, de que el ejército chino había apuntado a varios cazas japoneses con su radar.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]